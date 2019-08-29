Fitbit Versa 2, Aria Air и Fitbit Premium в рупиях

В среду Fitbit выпустил свои последние умные часы, Versa 2, добавив голосового помощника Amazon.com Alexa, онлайн-платежи и хранилище музыки, чтобы конкурировать с умными часами Apple.Компания отдельно запустила Fitbit Premium, которая предоставит своим пользователям персонализированные тренировки, включая отчеты о состоянии здоровья, тренировки и функции сна, по цене 9,99 долларов в месяц, начиная с сентября.

В Индии Fitbit Versa 2 был оценен в рупиях. 20,999. Fitbit Versa 2 Special Edition будет стоить в рупиях. 22,999.Он поступит в продажу через Amazon, Flipkart, Reliance Digital, Croma, Helios и другие магазины.

Fitbit Aria Air по цене рупий. 4999, и поступит в продажу через Amazon, Flipkart, Reliance Digital, Croma и другие магазины.

Fitbit изо всех сил пытался закрепиться в категории «умные часы», поскольку Apple и Samsung заняли большую долю рынка.