Фитнес-браслет Honor Band 5

Huawei Honor запустил свой последний умный браслет в Индии, под названием Honor Band 5. Основные характеристики нового фитнес-браслета включают полноцветный дисплей AMOLED, стильные циферблаты и монитор сердечного ритма в реальном времени.

Honor Band 5 может быть связан с приложением Huawei Health на смартфоне через Bluetooth. Браслет также может отображать информацию о вашем телефоне на дисплее в режиме реального времени с возможностью отклонять или отключать входящие вызовы. Кроме того, можно найти ваш телефон, если он потеряется, и можно делать фотографии, когда вы просто поднимаете запястье и используете браслет.

В новом Honor Band 5 семь современных технологий. Смарт - браслет имеет полноцветный AMOLED дисплей. Монитор сердечного ритма TruSeen 3.0 использует инфракрасную технологию для постоянного мониторинга сердечного ритма в ночное время. Интеллектуальный браслет также может контролировать ваш сон с помощью интеллектуальных данных сна и поставляется с десятью различными режимами фитнеса. Есть функция распознавания плавательных движений, которая может распознавать четыре типа плавательных ударов (фристайл, бабочка, брасс и плавание на спине), а умная полоса водонепроницаема до 50 метров.

Цена Honor Band 5 в Индии была установлена ​​в рупиях. 2 599, и он будет доступен в трех цветовых вариантах - Midnight Navy, Coral Pink и Meteorite Black.