Флагман ASUS Zenfone 9 показали на рендерах

В сети появились качественные изображения флагманского смартфона ASUS Zenfone 9, который еще не был представлен официально. Судя по рендерам, аппарат получит изогнутый экран, двояковыпуклую боковую рамку и тройную основную камеру, которая на этот раз получилась традиционной, а не откидной, как в прошлом поколении.

Что до характеристик, устройству прочат 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass Victus, флагманскую платформу Dimensity 9000, 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, батарею ёмкостью 4500 мАч и подэкранную селфи-камеру.