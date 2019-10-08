Флагман Google Pixel 3 подешевел до 400 долларов

Сетевые источники сообщают о том, что смартфон Google Pixel 3 подешевел до 400 долларов. Речь идет о полностью разблокированной версии устройства, не привязанной к оператору, которая на выходе стоила 800 долларов. Стоит заметить, что удешевление случилось за неделю до презентации нового флагмана Google Pixel 4. Несмотря на не самые положительные отзывы, Google Pixel 3 остается актуальным прошлогодним флагманом с быстрым процессором Qualcomm Snapdragon 845, одинарной, но очень хорошей камерой, а также гарантированным обновлением до Android 11 и, вполне вероятно, Android 12.