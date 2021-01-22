Флагман Honor V40 показали на живых фото

В сети появились качественные фотографии представленного вчера смартфона Honor V40, который стал первой самостоятельной новинкой Honor после обретения независимости от Huawei. Китайский производитель уже успел похвастаться тем, что первая партия устройства была раскуплена через четыре минуты после начала продаж. Версия на 8/128 ГБ памяти оценена в Китае в 550 долларов, а с 8/256 ГБ – 620 долларов.

Напомним, что Honor V40 характеризуется 6,72-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1236:2676 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, фронтальной камерой с модулем разрешением 16 Мп и датчиком цветовой температуры, тыльной камерой с главным модулем на 1/1,56-дюймовом датчике изображения разрешением 50 Мп, сверхширокоугольным модулем на 8 Мп, макро-камерой на 2 Мп и лазерным автофокусом, платформой MediaTek Dimensity 1000+, батареей на 4000 мАч, поддержкой проводной быстрой зарядки на 66 Вт и беспроводной на 50 Вт, двойным вибромотором, стереодинамиками, надстройкой Magic UI 4.0 на базе Android 10, а также поддержкой сетей 5G, Wi-Fi 6 (802.11 ax) и Bluetooth 5.1.