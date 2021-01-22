Флагман Honor V40 показали на живых фото

В сети появились качественные фотографии представленного вчера смартфона Honor V40, который стал первой самостоятельной новинкой Honor после обретения независимости от Huawei. Китайский производитель уже успел похвастаться тем, что первая партия устройства была раскуплена через четыре минуты после начала продаж. Версия на 8/128 ГБ памяти оценена в Китае в 550 долларов, а с 8/256 ГБ – 620 долларов.

Напомним, что Honor V40 характеризуется 6,72-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1236:2676 пикселей и кадровой частотой 120 Гц, фронтальной камерой с модулем разрешением 16 Мп и датчиком цветовой температуры, тыльной камерой с главным модулем на 1/1,56-дюймовом датчике изображения разрешением 50 Мп, сверхширокоугольным модулем на 8 Мп, макро-камерой на 2 Мп и лазерным автофокусом, платформой MediaTek Dimensity 1000+, батареей на 4000 мАч, поддержкой проводной быстрой зарядки на 66 Вт и беспроводной на 50 Вт, двойным вибромотором, стереодинамиками, надстройкой Magic UI 4.0 на базе Android 10, а также поддержкой сетей 5G, Wi-Fi 6 (802.11 ax) и Bluetooth 5.1.

Комментарии и отзывы Honor V40
Обзоры:
Обзор BQ 6630L Magic L. Недорогой смартфон с NFCОбзор BQ 6630L Magic L. Недорогой смартфон с NFC
Обзор Itel Vision 1 2/32GB. Недорогой смартфон с IPS-дисплеемОбзор Itel Vision 1 2/32GB. Недорогой смартфон с IPS-дисплеем
Обзор ZTE Blade V2020 Smart 4/64GB. Смартфон с квадрокамерой и NFC. Плюсы и минусыОбзор ZTE Blade V2020 Smart 4/64GB. Смартфон с квадрокамерой и NFC. Плюсы и минусы
Новости:
Moto G Stylus 2021 получит огромный экран

Авторитетный информатор Стив Хеммерстоффер (@OnLeaks) поделился изображениями и подробностями о смартфоне...
Vivo X60 Pro+ не получил стереодинамики

В сети появились подробности о представленном вчера смартфоне Vivo X60 Pro+, который претендует на звание...
Неттоп Shuttle XPC slim DA320 оценен в $200

Компания Shuttle пополнила ассортимент неттопов моделью XPC slim DA320, который будет продаваться как bar...
Обзор Picooc X1 Pro. Умный монитор сердечного ритмаОбзор Picooc X1 Pro. Умный монитор сердечного ритма
Обзор TrendVision 4K. Двухканальный видеорегистратор с Wi-Fi и GPSОбзор TrendVision 4K. Двухканальный видеорегистратор с Wi-Fi и GPS
Лучшая веб-камера. Logitech StreamCamЛучшая веб-камера. Logitech StreamCam
Обзор ThunderX3 ED1. Лучший игровой стол до 15000 рублейОбзор ThunderX3 ED1. Лучший игровой стол до 15000 рублей
Обзор Philips 346B1C. Монитор UltraWide для ноутбукаОбзор Philips 346B1C. Монитор UltraWide для ноутбука
Топовая версия OnePlus 8T подешевела на ...
Топовая версия OnePlus 8T подешевела на Торговая площадка Amazon сделала скидку на топовую версию смартфона OnePlus 8T 5G, которая изначально сто...
Обзор Satechi ST-HK10AW-EU. Умная розетк...
Обзор Satechi ST-HK10AW-EU. Умная розеткС компонентами умного дома мы знакомились на примерах решений разных производителей, сегодня продолжая те...
Alivecor подает иск против Apple...
Alivecor подает иск против AppleКомпания Alivecor, специализирующаяся на медицинских устройствах и искусственном интеллекте, подала в суд...
Монитор Philips 288E2UAE оценен в 28 тыс...
Монитор Philips 288E2UAE оценен в 28 тысВ России был представлен монитор Philips 288E2UAE, который появится в продаже в следующем месяце по цене ...
В сети появились постеры Honor V40...
В сети появились постеры Honor V4018 января Honor анонсирует смартфон Honor V40 в Китае. В то время как пара утечек раскрыла дизайн передне...
Представлен мини-ПК Minisforum EliteMini...
Представлен мини-ПК Minisforum EliteMiniСетевые источники сообщили о выпуске неттопа Minisforum EliteMini UM700, который выделяется своими размер...
Представлен монитор LG UltraFine OLED Pr...
Представлен монитор LG UltraFine OLED PrКомпания LG показала на выставке CES 2021 новый монитор LG UltraFine OLED Pro Display (32EP950), который ...
Дата запуска серии Xiaomi Mi 11 - 28 дек...
Дата запуска серии Xiaomi Mi 11 - 28 декВ начале этого месяца Qualcomm анонсировала мобильную платформу Snapdragon 888 5G, которая будет работать...
iPhone 11 будут ремонтировать бесплатно...
iPhone 11 будут ремонтировать бесплатноУчитывая особенности и дизайн современных смартфонов, сенсорный экран является одной из, если не самой ва...
Qualcomm анонсирует улучшенную мобильную...
Qualcomm анонсирует улучшенную мобильнуюQualcomm Snapdragon 870 5G является улучшенной версией чипсета Snapdragon 865+. Самым большим изменением ...
Флагман Oppo Find X3 Pro показали на фот...
Флагман Oppo Find X3 Pro показали на фотНа профильном ресурсе Slashleaks появилось первое фото флагманского смартфона Oppo Find X3 Pro, который е...
Microsoft выпустила настоящий холодильни...
Microsoft выпустила настоящий холодильниMicrosoft создала собственный холодильник в стиле Xbox. Он поставляется в гигантской розничной коробке, к...
Обзор REMEZair RMA-201. Стационарный очиститель - обеззараживательОбзор REMEZair RMA-201. Стационарный очиститель - обеззараживатель
Обзор Cougar RANGER. Лучшая игровая софа для SonyPlayStation 5 и Microsoft Xbox Series XОбзор Cougar RANGER. Лучшая игровая софа для SonyPlayStation 5 и Microsoft Xbox Series X
Обзор SVEN SF-05. Сетевой фильтр 5 розетокОбзор SVEN SF-05. Сетевой фильтр 5 розеток
Обзор Clever&Clean GLIDER A5. Лучшая электрическая швабраОбзор Clever&Clean GLIDER A5. Лучшая электрическая швабра
Обзор Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC 8GB (NE63070H19P2-1040G). Детальный тест FHD, QHD, UHDОбзор Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC 8GB (NE63070H19P2-1040G). Детальный тест FHD, QHD, UHD
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor