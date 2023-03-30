Флагман Meizu 20 оценили всего в 435 долларов

Компания Meizu представила смартфон Meizu 20 – возможно, самый доступный флагман на рынке. Его цена за версию с 12 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памят составляет всего 435 долларов. Разумеется, цена актуальна для китайского рынка.

Новинку оснастили топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ОЗУ стандарта LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, 6,5-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, максимальной яркостью 800 нит и кадровой частотой 144 Гц, батареей ёмкостью 4700 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (есть оптическая стабилизация), 16 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро), размерами 157,9:73,5:7,99 мм, предустановленной ОС Android 13 Flyme 10, защитой от влаги согласно степени IP54, стереодинамиками и модулем NFC.