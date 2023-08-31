Флагман Meizu 21 получит RGB-вспышку

Известный своей осведомленностью инсайдер Digital Chat Station поделился первыми подробностями о смартфоне Meizu 21, который еще не был представлен официально. По данным источника, аппарат оснастят необычной вспышкой – в форме кольца и с RGB-светодиодами. Вероятно, в Meizu решили сыграть на одном поле с Nothing Phone и Realme GT 5, который может похвастаться RGB-кольцом. Официальная презентация смартфонов серии Meizu 21 ожидается в начале следующего года.

Напомним, что выпущенный в марте этого года и ставший хитом Meizu 20 характеризуется 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, оперативной памятью стандарта LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, 6,5-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей, яркостью до 800 нит и частотой обновления 144 Гц, аккумулятором ёмкостью 4700 мАч, поддержкой 67-Вт быстрой зарядки, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация), 16 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро), стереодинамиками и защитой от влаги (степень IP54).