Флагман Meizu 21 получит RGB-вспышку

Напомним, что выпущенный в марте этого года и ставший хитом Meizu 20 характеризуется 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, оперативной памятью стандарта LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, 6,5-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2400:1080 пикселей, яркостью до 800 нит и частотой обновления 144 Гц, аккумулятором ёмкостью 4700 мАч, поддержкой 67-Вт быстрой зарядки, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (оптическая стабилизация), 16 Мп (сверхширик) и 5 Мп (макро), стереодинамиками и защитой от влаги (степень IP54).