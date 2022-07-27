Флагман Nubia Red Magic 7S Pro доступен для международного рынка

Nubia представила флагманский смартфон Red Magic 7S для международного рынка.

Смартфон оснащен 6,8-дюймовый AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ (2400 x 1080 пикселей) с поддержкой частоты обновления до 120 Гц. Есть сканер отпечатков пальцев под дисплеем. Фронтальная камера на 16 Мп, а тройная камера представлена тремя сенсорами с 64 МП, 8 МП и 2 МП.

Основан флагман на мобильной платформе Snapdragon 8+. Новинка использует оперативную память LPDDR5 и флэш-память UFS3.1. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч с поддержкой зарядки 65 Вт. Другие функции включают: Wi-Fi 6E и NFC. Работает смартфон на операционной системе Android 12 с фирменной оболочкой RedMagic OS 5.5.

Цена Red Magic 7S с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти составляет 779 евро, а Red Magic 7S с 18 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флэш-памяти продается за 949 евро. Старт продаж запланирован на 8 августа.