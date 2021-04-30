Флагман Nubia Z30 показали на рендерах

Сетевые источники поделились первыми изображениями смартфона Nubia Z30, который еще не был представлен официально. Судя по одному из рендеров, передняя и задняя панели флагмана будут окрашены в разные цветы – по крайней мере в одной версии. Смартфону также прочат подэкранную фронтальную камеру с 3D-ToF-датчиком для распознавания пользователя по лицу, прямоугольный блок основной квадрокамеру со 100-кратным гибридным зумом, поддержку проводной быстрой зарядки мощностью 120 Вт и аккумулятор ёмкостью 4500 или 5050 мАч. Смартфон уже был одобрен к выходу китайским регулятором 3C, однако дата его презентации пока держится в секрете. Впрочем, как и ориентировочная цена.

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