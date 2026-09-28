Флагман OnePlus 16 получил дату выхода

Компания OnePlus объявила, что официальный релиз флагманского смартфона OnePlus 16 состоится 12 октября в Китае. Производитель уже подтвердил наличие топового 2-нанометрового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, нового поколения фирменного игрового ядра Fengchi, конфигураций на 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и встроенной флеш-памяти соответственно, тыльной камеры с модулями на 200 Мп (сенсор оптического формата 1/1,4 дюйма и объектив с диафрагмой f/1,6), 50 Мп (перископический телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом и 6-кратным гибридным приближением без потери качества) и 50 Мп (сверхширик с углом обзора 116°), фронтальной камеры разрешением 50 Мп (автофокусировка) и фирменной системы обработки изображений LUMO, а также черного, серебристого и оранжевого цветовых вариантов.