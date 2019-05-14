Флагман OnePlus 7 Pro запечатлели в руках у пользователя

Сетевые источники поделились живой фотографией флагманского смартфона OnePlus 7 Pro в руках пользователя, многочисленными качественными рендерами OnePlus 7 и фотографиями аксессуаров для новых смартфонов. Отметим тройную основную и выдвижную фронтальную камеры у старшей модели, а также каплевидный вырез для фронталки и двойную тыльную камеру в стандартной модели. Что до аксессуаров, то здесь представлены беспроводные наушники OnePlus Bullets Wireless 2, автомобильная зарядка Warp 30 Car Charger, блок питания и зарядный кабель. Утверждается, что наушники оценены в 79 долларов, автомобильная зарядка – 49 долларов, блок питания – 25 долларов, а кабели длиной 1 и 1,5 м – 20 и 25 долларов. Официальный анонс смартфонов состоится уже сегодня.