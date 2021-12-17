Флагман Oppo Find X4 показали на CAD-рендерах

Напомним, что выпущенный в марте этого года Oppo Find X3 оснащается 6,7-дюймовым дисплеем Samsung AMOLED E4 с разрешением 3216:1440 пикселей, кадровой частотой от 5 до 120 Гц, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3 и sRGB, процессором Qualcomm Snapdragon 870, ОЗУ LPDDR5 и флэш-памятью UFS 3.1, тыльной камерой с главным модулем на основе датчика Sony IMX766 разрешением 50 Мп (OIS), сверхширокоугольным модулем на 50 Мп, перископным модулем на 13 Мп с 2-кратным оптическим зумом и 3-Мп модулем-микроскопом с 60-кратным зумом, фронтальной камерой на 32 Мп, подэкранным дактилоскопом, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой проводной зарядки на 65 Вт и беспроводной на 30 Вт, защитой от воды согласно степени IP68, а также поддержкой 5G и Wi-Fi 6.