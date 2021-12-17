Флагман Oppo Find X4 показали на CAD-рендерах

Один из заслуживающих доверия инсайдеров поделился изображениями патентной заявки на смартфон Oppo Find X4, выход которого ожидается следующей весной. Отметим изогнутый на все стороны дисплей, маленький экран на задней панели, своими размерами идентичный блоку основной камеры, а также отсутствие выреза для селфи-камеры, что может означать наличие подэкранного модуля.

Напомним, что выпущенный в марте этого года Oppo Find X3 оснащается 6,7-дюймовым дисплеем Samsung AMOLED E4 с разрешением 3216:1440 пикселей, кадровой частотой от 5 до 120 Гц, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3 и sRGB, процессором Qualcomm Snapdragon 870, ОЗУ LPDDR5 и флэш-памятью UFS 3.1, тыльной камерой с главным модулем на основе датчика Sony IMX766 разрешением 50 Мп (OIS), сверхширокоугольным модулем на 50 Мп, перископным модулем на 13 Мп с 2-кратным оптическим зумом и 3-Мп модулем-микроскопом с 60-кратным зумом, фронтальной камерой на 32 Мп, подэкранным дактилоскопом, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой проводной зарядки на 65 Вт и беспроводной на 30 Вт, защитой от воды согласно степени IP68, а также поддержкой 5G и Wi-Fi 6.

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