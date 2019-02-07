Флагман Oppo Find Z получит хорошую камеру и мощный процессор

В сети появилось изображение нового флагмана Oppo с двумя дисплеями и мощным процессором. На изображении видны две версии смартфона. Оба наделены фронтальными камерами, врезанными в область дисплея. Основой устройства станет однокристальная аппаратная платформа Snapdragon 855. Сообщается, что аппарат получит хорошую камеру (предположительно, с 10-кратным зумом) и емкую АКБ. Остальные технические характеристики девайса пока не раскрываются. Дебют флагмана Oppo Find Z состоится уже в ближайшее время.