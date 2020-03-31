Флагман Oppo Reno Ace 2 позирует но очередных рендерах

Не сайте Weibo обнаружились новые фотографии флагманского смартфона Oppo Reno Ace 2, который должны представить уже совсем скоро. Судя по рендерам, аппарат получит круглый блок основной камеры с четырьмя модулями и врезанную в дисплей одинарную фронтальную камеру. По предварительным данным, смартфон оснастят 6,5-дюймовым AMOLED Full HD+ экраном, топовым чипсетом Snapdragon 865, 8/12 ГБ оперативной памяти, 128/256 ГБ встроенной памяти, основной камерой с четырьмя датчиками на 48, 8 2 и 2 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, двухсекционной батареей по 1995 мАч каждая, быстрой зарядкой мощность 65 Вт, беспроводной 40-Вт зарядкой, а также операционной системой Android 10 с пользовательским интерфейсом ColorOS 7.