Флагман Oppo Reno Ace 2 позирует но очередных рендерах

2020-03-31, Автор - Полина Байзарова; Продукт - Reno Ace 2; [78]
Не сайте Weibo обнаружились новые фотографии флагманского смартфона Oppo Reno Ace 2, который должны представить уже совсем скоро. Судя по рендерам, аппарат получит круглый блок основной камеры с четырьмя модулями и врезанную в дисплей одинарную фронтальную камеру. По предварительным данным, смартфон оснастят 6,5-дюймовым AMOLED Full HD+ экраном, топовым чипсетом Snapdragon 865, 8/12 ГБ оперативной памяти, 128/256 ГБ встроенной памяти, основной камерой с четырьмя датчиками на 48, 8 2 и 2 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, двухсекционной батареей по 1995 мАч каждая, быстрой зарядкой мощность 65 Вт, беспроводной 40-Вт зарядкой, а также операционной системой Android 10 с пользовательским интерфейсом ColorOS 7.


Комментарии и отзывы Reno Ace 2
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