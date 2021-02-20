Флагман Redmi K40 можно заказать в Китае

Официальная презентация смартфона Redmi K40 состоится только 25 февраля, однако это не помешало магазину Xiaomi Mall и торговой площадке JD.com начать принимать заказы на еще не представленный флагман. Также компания Xiaomi опубликовала очередной тизер, который демонстрирует «самую маленькую врезанную фронтальную камеру». Ранее стало известно, что смартфон получит самый дорогой на рынке плоский 120-Гц дисплей OLED E4 производства Samsung, датчик для адаптации дисплея к внешним условиям, платформу Snapdragon 870 и поддержку Wi-Fi 6 и скорости передачи данных по беспроводной сети 3,5 Гбит/с.