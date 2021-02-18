Флагман Sony Xperia 1 III показали на рендерах

Профильные ресурсы LetsGoDigital и Concept Creator опубликовали качественные изображения смартфона Sony Xperia 1 III, который еще не был представлен официально. Устройству прочат 6,5-дюймовый 4K OLED-дисплей с кадровой частотой 120 Гц, фронтальной камерой в тонкой рамке, тройную камеру с 3D ToF модулем, топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 888 с тактовой частотой до 2,84 ГГц, графикой Adreno 660 и модемом Snapdragon X60 5G для поддержки мобильных сетей пятого поколения, 8 ГБ оперативной 256 ГБ флеш-памяти, порт USB Type-C, 3,5-мм разъем для наушников и боковой дактилоскоп. Ориентировочная цена и дата презентации пока не раскрываются.

Комментарии и отзывы Sony Xperia 1 III
Обзоры:
Обзор Cubot C30. Смартфон Android с квадрокамерой, NFC и 256 Гбайт памятиОбзор Cubot C30. Смартфон Android с квадрокамерой, NFC и 256 Гбайт памяти
Обзор Xiaomi Mi 10T Pro 8/256GB. Флагманский смартфон с экраном 144 ГцОбзор Xiaomi Mi 10T Pro 8/256GB. Флагманский смартфон с экраном 144 Гц
Обзор Vsmart Joy 3+ 4/64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000 рублейОбзор Vsmart Joy 3+ 4/64GB. Лучший смартфон 2020 до 10000 рублей
Новости:
Появились изображения и характеристики Huawei Nova 7 SE 5G LOHAS Edition

Компания Huawei планирует выпустить новый смартфон серии Nova 7 под названием Nova 7 SE 5G LOHAS Edition....
Realme C2 наконец-то получил обновление Android 10

Смартфон начального уровня Realme C2 был выпущен в 2019 году. Это был самый дешевый и самый продаваемый т...
Samsung подтвердила АКБ на 7000 мАч в Galaxy F62

Компания Samsung подтвердила наличие батареи ёмкостью 7000 мАч в грядущем смартфоне Galaxy F62, опубликов...
Обзор ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION. Тесты материнской платы, разгонОбзор ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION. Тесты материнской платы, разгон
Обзор ONYX BOOX Viking. Ридер с алюминиево-магниевым корпусомОбзор ONYX BOOX Viking. Ридер с алюминиево-магниевым корпусом
Лучшая клавиатура для работы. A4Tech KV-300H dark Grey USBЛучшая клавиатура для работы. A4Tech KV-300H dark Grey USB
Обзор Haier HHX-G64CWB. Газовая варочная панель с трехконтурной конфоркойОбзор Haier HHX-G64CWB. Газовая варочная панель с трехконтурной конфоркой
Обзор Camshel Stream. Видеорегистратор для такси и служебного транспортаОбзор Camshel Stream. Видеорегистратор для такси и служебного транспорта
На Nokia 8.1 можно установить Android 11...
На Nokia 8.1 можно установить Android 11На данный момент еще ни один смартфон Nokia не получил стабильную версию операционной системы Android 11,...
Oppo Reno5 4G получил 44-Мп фронтальную ...
Oppo Reno5 4G получил 44-Мп фронтальную Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов моделью Reno5 4G, которая отличается от Reno5, Reno5 Pro и...
SilverStone анонсировала безвентиляторны...
SilverStone анонсировала безвентиляторныКомпания SilverStone представила блок питания NJ700 80PLUS Titanium. Блок питания окрашен в серебристый ц...
Redmi K30 5G обновили до Android 11...
Redmi K30 5G обновили до Android 11Вслед за смартфонами Redmi Note 9 Pro, Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro и Redmi K30 Pro Zoom компания Xiaom...
Представлена материнская плата MSI MPG Z...
Представлена материнская плата MSI MPG ZMSI и EK представили материнскую плату MSI MPG Z590 Carbon EK X с встроенным моноблоком. Новый продукт бу...
Недорогой ноутбук Chuwi HeroBook Pro+ по...
Недорогой ноутбук Chuwi HeroBook Pro+ поКомпания Chuwi дала старт продажам ноутбука HeroBook Pro+, который уже успели прозвать самой доступной мо...
NVIDIA выпустила драйвер GeForce Hotfix ...
NVIDIA выпустила драйвер GeForce Hotfix Драйвер GeForce Hotfix 460.97 выпущенный компанией NVIDIA основан на последнем графическом драйвере верси...
Объектив Sigma 65mm F2 DG DN | Contempor...
Объектив Sigma 65mm F2 DG DN | ContemporКомпания Sigma пополнила ассортимент полнокадровых объективов моделью Sigma 65mm F2 DG DN | Contemporary,...
Смартфон iQOO 7 возглавил рейтинг AnTuTu...
Смартфон iQOO 7 возглавил рейтинг AnTuTuБенчмарк AnTuTu опубликовал свежий рейтинг самых производительных смартфонов под управлением операционной...
POCO M3 готовится к релизу в Индии уже в...
POCO M3 готовится к релизу в Индии уже вPOCO M3 — новейший смартфон производителя, который является дочерним предприятием Xiaomi. Это устройство ...
Samsung Galaxy S21 FE получит только 60-...
Samsung Galaxy S21 FE получит только 60-Вскоре после новостей об успехе смартфона Samsung Galaxy S20 FE на американском рынке в сети появились по...
Новые iPhone и iPad будут поддерживать г...
Новые iPhone и iPad будут поддерживать гНовые флагманские модели iPhone и iPad способны запускать самые высококачественные мобильные игры, но вы,...
Обзор Roadgid CityGo 3 Wi-Fi, 2 камеры. Двухканальный видеорегистратор с GPS-информаторомОбзор Roadgid CityGo 3 Wi-Fi, 2 камеры. Двухканальный видеорегистратор с GPS-информатором
Обзор Inspector MapS. Флагманский комбо-видеорегистраторОбзор Inspector MapS. Флагманский комбо-видеорегистратор
Обзор BQ 6430L Aurora. Лучший смартфон 2021 до 10 000Обзор BQ 6430L Aurora. Лучший смартфон 2021 до 10 000
Обзор Slimtec Neo L1. Недорогой видеорегистратор с системой стабилизацииОбзор Slimtec Neo L1. Недорогой видеорегистратор с системой стабилизации
Обзор Xiaomi Mi 10T Pro 8/256GB. Флагманский смартфон с экраном 144 ГцОбзор Xiaomi Mi 10T Pro 8/256GB. Флагманский смартфон с экраном 144 Гц
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor