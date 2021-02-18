Флагман Sony Xperia 1 III показали на рендерах

Профильные ресурсы LetsGoDigital и Concept Creator опубликовали качественные изображения смартфона Sony Xperia 1 III, который еще не был представлен официально. Устройству прочат 6,5-дюймовый 4K OLED-дисплей с кадровой частотой 120 Гц, фронтальной камерой в тонкой рамке, тройную камеру с 3D ToF модулем, топовую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 888 с тактовой частотой до 2,84 ГГц, графикой Adreno 660 и модемом Snapdragon X60 5G для поддержки мобильных сетей пятого поколения, 8 ГБ оперативной 256 ГБ флеш-памяти, порт USB Type-C, 3,5-мм разъем для наушников и боковой дактилоскоп. Ориентировочная цена и дата презентации пока не раскрываются.