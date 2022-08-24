Флагман Sony Xperia 1 IV подешевел в Китае

Компания Sony снизила цену на флагманский смартфон Sony Xperia 1 IV, который был представлен в мае этого года. Если на старте продаж 1 июня за новинку просили 1235 долларов, то сейчас её предлагают приобрести за 1105 долларов.

Напомним, что смартфон оснастили тройной тыльной камерой с модулями разрешением 12 Мп (оптический зум от 85 мм до 125 мм),12 Мп (главный модуль с оптической стабилизацией) и 12 Мп (сверхширик), двухступенчатой кнопкой спуска, записью видео в 4K со 120 к/с, 12-Мп селфи-камерой, 6,5-дюймовым 4K AMOLED-дисплеем с кадровой частотой 120 Гц, флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, слотом microSD, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 30-Вт проводной зарядки, 3,5-мм разъемом для наушников, улучшенными стереодинамиками, поддержкой Bluetooth LE Audio и LDAC, защитным стеклом Gorilla Glass Victus как спереди, так и сзади, а также защитой согласно степени IP68.
5G-смартфон Samsung Galaxy A04s будет стоить 125 долларов?…
В сети появилась информация о бюджетном смартфоне Samsung Galaxy A04s, который еще не был представлен офи…
Samsung Galaxy S23 Ultra получит новый процессор…
С момента прекращения выпуска серии Galaxy Note Samsung фактически повторно использовала дизайн линейки д…
ASUS Zenfone 9 получит 5,9-дюймовый экран…
Компания ASUS опубликовала несколько тизеров, посвященных флагманскому смартфону Zenfone 9. Предполагаетс…
Samsung Galaxy Z Fold4 будет весить всего 254 грамма…
Эпоха складных и компактных смартфонов переживает четвертый год, и один из главных недостатков этих склад…
Раскрыты характеристики дешевого смартфона realme C30…
В сети появились характеристики нового смартфона realme - модели C30. Ориентировочная цена устройство сос…
Складной смартфон Xiaomi Mix Fold подешевел почти вдвое…
Китайский магазин Giztop снизил цену на складной смартфон Xiaomi Mix Fold, который официально так и не вы…
Стартуют продажи глобальной версии realme Narzo 50i Prime…
Realme представила на международном рынке новый бюджетный смартфон realme Narzo 50i Prime. Он представлен…
Nokia выпустила три смартфона Nokia 8210 4G, Nokia 2660 Flip…
Компания Nokia представила три ретро смартфона Nokia 8210 4G, Nokia 2660 Flip и Nokia 5710 XpressAudio. В…
Лучший смартфон Google Pixel в 2022. Параллельный импорт раньше и сейчасЛучший смартфон Google Pixel в 2022. Параллельный импорт раньше и сейчас
Обзор Philips Xenium E2301. Крепкий кнопочный телефон с емкой батарейкойОбзор Philips Xenium E2301. Крепкий кнопочный телефон с емкой батарейкой
Обзор Infinix HOT 11S NFC. Недорогой смартфон с 50 Мп камерой и NFCОбзор Infinix HOT 11S NFC. Недорогой смартфон с 50 Мп камерой и NFC
Обзор Itel A17. Смартфон для школьника до 4000Обзор Itel A17. Смартфон для школьника до 4000
Обзор CUBOT Note 9. Недорогой смартфон с емкой батарейкойОбзор CUBOT Note 9. Недорогой смартфон с емкой батарейкой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor