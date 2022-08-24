Флагман Sony Xperia 1 IV подешевел в Китае

Компания Sony снизила цену на флагманский смартфон Sony Xperia 1 IV, который был представлен в мае этого года. Если на старте продаж 1 июня за новинку просили 1235 долларов, то сейчас её предлагают приобрести за 1105 долларов.

Напомним, что смартфон оснастили тройной тыльной камерой с модулями разрешением 12 Мп (оптический зум от 85 мм до 125 мм),12 Мп (главный модуль с оптической стабилизацией) и 12 Мп (сверхширик), двухступенчатой кнопкой спуска, записью видео в 4K со 120 к/с, 12-Мп селфи-камерой, 6,5-дюймовым 4K AMOLED-дисплеем с кадровой частотой 120 Гц, флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, слотом microSD, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 30-Вт проводной зарядки, 3,5-мм разъемом для наушников, улучшенными стереодинамиками, поддержкой Bluetooth LE Audio и LDAC, защитным стеклом Gorilla Glass Victus как спереди, так и сзади, а также защитой согласно степени IP68.