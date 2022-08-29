Флагман Sony Xperia 5 IV не получит самый новый процессор

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench появились результаты тестирования смартфона Sony Xperia 5 IV, официальный релиз которого запланирован на 1 сентября. Аппарат набрал 1152 балла в одноядерном испытании и 3304 балла в многоядерном. Самое интересное, что флагманский смартфон оснащается восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, а не более новой Snapdragon 8 Plus Gen 1, на которой основаны флагманы второй половины года. Также сообщается о наличии 8 ГБ оперативной памяти, 6,04-дюймового экрана и корпуса шириной 67,1 мм и высотой 155,74 мм. Ранее стало известно о 3,5-мм аудиогнезде, поддержке Wi-Fi 6 и беспроводной зарядке.