Флагман Sony Xperia 5 IV стоит в Китае 920 долларов

Компания Sony объявила китайскую цену смартфона Sony Xperia 5 IV, который оценен в Европе в 1050 евро. В Поднебесной за компактный флагман попросят 920 долларов. Продажи стартуют в следующем месяце.

Напомним, что смартфон оснащается топовой восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 6,1-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2520:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass Victus, 12 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 30-Вт проводной и впервые в серии беспроводной зарядки, тройной тыльной камерой с 12 Мп модулями (фокусные расстояния 16 мм, 24 мм и 60 мм в 35-мм эквиваленте, а также оптическая стабилизация в каждом модуле), селфи-камерой на 12 Мп, разъемом USB 3.1 Type-C, модулем NFC, гнездом для наушников, слотом для карт памяти microSD, стереодинамиками и защитой от пыли и воды (степень IP68).
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