Флагман Xiaomi Mi Mix 4 получит подэкранную камеру

Профильное издание igeekphone поделилось концепт-рендерами и подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi Mi Mix 4, который еще не был представлен официально. Если верить источнику, новинку оснастят 6,35-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, который будет занимать почти всю переднюю панель, подэкранным сканером отпечатков пальцев, подэкранной фронтальной камерой разрешением 20 Мп, тройной основной камерой с датчиками разрешением 48, 13 и 8 Мп и объективами с диафрагмой F/1,4, F/1,8 и F/2,2, оптической стабилизацией изображения, чипсетом Snapdragon 855, модемом 5G, до 12 ГБ оперативной и до 512 ГБ флеш-памяти, АКБ на 4000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 40 Вт, разъемом 3,5 мм и защитой IP68.