Флагманская материнская плата MSI MEG Z690 GODLIKE поступила в продажу

Компания MSI выпустила флагманскую материнскую плату на платформе платформы Z690.

Отличительной особенностью платы является сенсорный ЖК-дисплей. Плата покрыта полностью алюминиевым радиатором с треугольной сеткой и RGB-светодиодами. Встроенные модули 10G Super LAN и 2,5G LAN обеспечивают наилучшие возможности работы в сети без задержек. Новинка поддерживает Thunderbolt 4 и Wi-Fi 6E.

MSI MEG Z690 GODLIKE оснащена 20 + 2 фазами питания 105 А SPS для достижения максимальных результатов разгона. Двухстороннее тепловое решение M.2 гарантирует низкие температуры для накопителей. Задняя металлическая пластина предотвращает изгиб платы. Плата поддерживает память DDR5 6666+МГц (OC).

Материнская плата MEG Z690 GODLIKE предлагает множество новейших технологий для решения любых задач: два слота Lightning PCIe 5.0, два фронтальных порта USB 3.2 Gen 2x2 20G Type-C, Audio Boost 5 HD и программное обеспечение Center.

Оценена плата MSI MEG Z690 GODLIKE в 2099 долларов.