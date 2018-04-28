Флагманский LG G7 ThinQ показался на новом рендере

Сетевые источники опубликовали новый рендер флагманского смартфона LG G7 ThinQ, который в этот раз представлен в темно-синей расцветке. Ранее сообщалось, что LG G7 ThinQ выйдет в пяти цветовых вариантах. Смартфону прочат 6,1-дюймовый экран с разрешением 3120:1440 пикселей, соотношением сторон 19,5:9 и очень высокой яркостью (1000 кд/м2), восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 845, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти, 8- Мп фронтальную камеру, двойную основную камеру 16+16 Мп, сканер отпечатков пальцев и аккумулятор на 3000 мАч. Старшая версия будет отличаться 6 и 128 ГБ памяти. Официальная презентация состоится 2 мая.