Флагманский планшет Oppo Pad 3 Pro оценен в 465 долларов

Компания OPPO пополнила ассортимент флагманских планшетов моделью Pad 3 Pro, которая среди прочего может похвастаться цельнометаллическим корпусом толщиной всего 6,49 мм и массой 586 грамм.

Новинку также оснастили 12,1-дюймовым экраном с разрешением 3000:2120 точек, кадровой частотой 144 Гц, яркостью 900 нит и точностью цветопередачи ΔE ≈ 0,7, 4-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version, до 16 ГБ ОЗУ и до 1 ТБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 9510 мАч, поддержкой 67-Вт проводной быстрой зарядки, восемью динамиками, умной сенсорной клавиатурой и стилусом Pencil 2 Pro. Планшет оценен в 465, 505, 560 и 630 долларов за варианты с 8/256 ГБ, 12/256 ГБ, 16/512 ГБ и 16/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

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