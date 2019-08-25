Флагманский планшет Samsung Galaxy Tab S6 появится в продаже 6 сентября от $ 649

Компания Samsung подтвердила, что Samsung Galaxy Tab S6 поступит 6 сентября.

Samsung Galaxy Tab S6 — флагманский Android-планшет с 10.5-дюймовым SuperAMOLED-дисплеем с разрешением 2560x1600, мощным процессором Qualcomm Snapdragon 855, S Pen, 6 ГБ оперативной памяти и Android 9 Pie с фирменной оболочкой на борту. Перо имеет решение для записи Wacom EMR, 4096 уровней давления ручки и наконечник 0,7 мм. Как и Galaxy Note S Pen, Tab S6 S Pen имеет поддержку Bluetooth BLE для дистанционного управления и распознавания жестов. Заряжается от магнитной вкладки на S6.

Новинка обойдется в $ 649 за версию c 128 ГБ флэш-памяти и $ 729 за версию с 256 ГБ флэш-памяти.