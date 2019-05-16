Флагманский смартфон ASUS ZenFone 6 засветился на живых фото

В сети появились фотографии, на которых вживую показан флагманский смартфон ASUS ZenFone 6. На снимках можно разглядеть главную особенность грядущей новинки: откидывающуюся фронтальную камеру. Сам выдвижной модуль выполнен из некоего «жидкого металла» (liquid metal), благодаря чему он будет очень легким.

Последние слухи прочат смартфону аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 4.0 (положат ли соответствующий адаптер питания в комплект поставки, неизвестно), топовый восьмиядерный процессор Snapdragon 855, защитное стекло Gorilla Glass 6 как спереди, так и сзади, двойную основную камеру с главным датчиком Sony IMX586 разрешением 48 Мп (он используется, например, в Xiaomi Mi 9 и OnePlus 7 Pro) и второстепенным модулям с 13 Мп сенсором и сверхширокоугольным объективом. Официальный анонс Zenfone 6 состоится уже сегодня.