Флагманский смартфон HTC Viverse показали на фото

В сети появились первые фотографии флагманского смартфона HTC Viverse, официальный релиз которого состоится уже через два дня, 28 июня. Отметим скругленную металлическую рамку дисплея, врезанную в угол селфи-камеру и дополнительный вырез для ИК-излучателя. Акцент в этом смартфоне будет сделан на виртуальной и дополненной реальности.

Напомним, что последней новинкой HTC стала выпущенная в конце прошлого года бюджетная модель HTC Wildfire E2 Plus, которую оснастили 6,82-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, фронтальной камерой на 8 Мп, основной квадрокамерой на 13 Мп, 5 Мп, 2 и 2 Мп, восьмиядерной платформой Unisoc Tiger T610 и аккумулятором ёмкостью 4600 мАч.