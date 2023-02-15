Флагманский смартфон Honor Magic5 Pro показали на фото

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями и фотографиями смартфона Honor Magic5 Pro, который еще не был представлен официально. Отметим фирменный изогнутый со всех сторон экран и сдвоенную селфи-камеру в левом углу дисплея. По данным источника, основная камера будет работать в режимах зума 0,5X (сверхширикоугольный модуль, 1X (главный на базе дюймового датчика изображения), 3,5X (телеобъектив) и 5X (перископный модуль). Также сообщается о батарее ёмкостью более 5000 мАч, флагманской однокристальной системе Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 и защите от воды и пыли в соответствии со степенью IP68. Официальная презентация смартфон ожидается в конце этого месяца.