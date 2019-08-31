Флагманский смартфон Meizu 16s Pro появился в продаже

Компания Meizu дала старт китайским продажам флагманского смартфона Meizu 16S Pro, который был представлен несколько дней назад. Версия с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти оценена в 377 долларов, вариант с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти обойдется в 419 долларов, а топовая версия с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти стоит 460 долларов.

Напомним, что новинку оснастили 6,2-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением 2232:1080 пикселей, подэкранным сканером отпечатков пальцев, топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 855 Plus, 6-8 ГБ ГБ оперативной и 128-256 ГБ флеш-памяти UFS 3.0, тройной основной камерой с главным 48-Мп датчиком Sony IMX586, 20 Мп и 16 Мп вспомогательными модулями, а также оптической стабилизацией, фронтальной камерой на 20 Мп, стереодинамиками, а также аккумулятором на 3600 мАч.