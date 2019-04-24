Флагманский смартфон Meizu 16s уже успели разбить

Вчера компания Meizu представила свой новый флагманский смартфон Meizu 16s, который сразу появился в продаже. Одному из первых покупателей понадобилось всего несколько часов после покупки, чтобы разбить новенький гаджет. Автор снимка не рассказывает подробности падения, но есть подозрение, что задняя панель смартфона не является его самым прочным элементом. Так или иначе, но современные смартфоны лучше сразу заключать в защитный чехол, чтобы не лицезреть вот такую «паутинку».

Что до Meizu 16s, то его оснастили безрамочным дизайном без вырезов и выдвижной камеры, 6,2-дюймовым Super AMOLED дисплеем с разрешением 1080:2232 пикселей и яркостью 500 кд/м², сдвоенной тыльной камерой с главным датчиком Sony IMX586 на 48 Мп и телефотомодулем на основе 20- Мп датчика Sony IMX350 20 Мп, фронтальной камерой на 20-Мп датчике Samsung 3T2, топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 855, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флэш-памяти UFS 2.1, аккумулятором на 3600 мАч с быстрой зарядкой на 24 Вт, стереодинамиками, портом USB Type-C, модулем NFC и предустановленной ОС Android 9.0 Pie с оболочкой Flyme OS 8. Разъема 3,5-мм в смартфоне не предусмотрено.