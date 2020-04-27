Флагманский смартфон Meizu 17 Pro получит чипсет Snapdragon 865

Сегодня компания Meizu снова поделилась характеристиками своего нового флагманского смартфона Meizu 17, который должны анонсировать уже 8 мая. Постер подтверждает слух об оснащении новинки квадрокамерой с главным модулем Sony IMX686 на 64 Мп. Также, обнаружились фотографии розничной упаковки Meizu 17 Pro. Судя по фото, смартфон оснастят чипсетом Qualcomm Snapdragon 865, быстрой оперативной памятью LPDDR5 и флэш-памятью UFS 3.1, быстрой беспроводной зарядкой Super Wireless mCharge, Wi-Fi 6 и модулем бесконтактных платежей NFC.

Комментарии и отзывы Meizu 17
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