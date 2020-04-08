Флагманский смартфон Meizu 17 окажется очень тяжелым

Сетевые источники поделились подробными характеристиками флагманского смартфона Meizu 17, официальный дебют которого ожидается 15 апреля. Итак, аппарату прочат топовый чипсет Snapdragon 865, 8 или 12 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, 6,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD и частотой обновления 90 Гц, квадрокамеру с модулями на 64 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 30 Вт, размеры 161:73:8 мм и массу в 208 г. Для сравнения, Meizu 16s Pro весит 166 граммов. Цена базовой версии должна составить 566 долларов, а более дорогой – 665 долларов.