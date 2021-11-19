Флагманский смартфон Moto G200 оценен в 450 евро

Компания Motorola поделилась подробностями релиза только что представленного флагманского смартфона Moto G200. Итак, новинка появится в продаже в ближайшие недели по цене от 450 евро.

Смартфон характеризуется топовой восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 888+, 6,8-дюймовым IPS-дисплеем с кадровой частотой 144 Гц и разрешением Full HD+, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 108 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (датчик глубины сцены), селфи-камерой на 16 Мп, 8 ГБ ОЗУ LPDDR5 и 128 или 256 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт, пластиковым корпусом, боковым дактилоскопом в клавише включения, защитой от воды в соответствии со степенью IP52, габаритами 168,07:75,53:8,89 мм, предустановленной ОС Android 11, а также отсутствием 3,5-мм разъема и слота для карт памяти.

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