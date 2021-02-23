Флагманский смартфон Oppo Find X3 Pro представят 11 марта

Известный своей осведомленностью инсайдер Джон Проссер поделился подробностями о смартфонах серии Oppo Find X3. Итак, официальный дебют новинок состоится 11 марта, предварительные заказы начнут принимать 31 марта, а продажи начнутся 14 апреля.

По предварительным данным, Oppo Find X3 Pro получит меняющую расцветку заднюю панель, 6,7-дюймовый OLED-дисплей с кадровой частотой от 10 до 120 Гц и поддержкой 10-битной глубины цвета, восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 888 с тактовой частотой до 2,84 ГГц, модемом Snapdragon X60 5G и графикой Adreno 660, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флеш-памяти.