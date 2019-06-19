Флагманский смартфон Realme 3 Pro

«Сердцем» устройства выступает восьмиядерный процессор Snapdragon 710 с 4 или 6 ГБ оперативной памяти в зависимости от версии. Большой аккумулятор ёмкостью 4045 поддерживает фирменную технологию быстрой зарядки VOOC 3, позволяющую получить 50% за 30 минут подзарядки.Realme 3 Pro — актуальный флагман бренда. Смартфон оснащён 6,3-дюймовый дисплеем с разрешением Full HD+ (2340 х 1080) и соотношением сторон 19,5:9. Экран прикрыт закаленным стеклом Corning Glass 5. Фронтальная камера с разрешением 25 Мп помещена в небольшой каплевидный вырез, не занимая много места на передней стороне. Основная камера двойная с сенсорами на 16 (Sony IMX519, f/1.7) и 5 Мп с поддержкой ночного режима съемки и возможностью создания высоко детализированных снимков с разрешением 64 Мп. О стоимости смартфона пока не известно.