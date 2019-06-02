Флагманский смартфон Samsung Galaxy Note10 показался на фото

В сети появились новые качественные изображения топового смартфона Samsung Galaxy Note10, который разрабатывается под кодовым названием Da Vinci. Утверждается, что финальный образец устройства будет выглядеть именно так. Впрочем, есть версия, что младшая версия Samsung Galaxy Note10 получит одинарную фронтальную камеру.

По последним данным, Samsung Galaxy Note10 получит серьезно улучшенный стилус с диаметром наконечника 0,7 мм и возможностью распознавания 4096 степеней нажатия. Также при помощи стилуса можно будет удаленно управлять приложениями. Некоторые источники сообщают о распознавании жестов и обновленном режиме Dex Mode, где стилус будет использоваться как воздушная мышь. Официальная презентация Samsung Galaxy Note10 ожидается уже в этом августе.