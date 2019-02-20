Флагманский смартфон Vivo V15 Pro

Технические характеристики которые включают 6,39’’ дисплей с разрешением Full HD +, чипсет Snapdragon 675, 6/128 ГБ памяти, 48+8+5-Мп основную и 32-Мп фронтальную камеры, аккумулятор на 3700 мАч и Android 9 Pie. Vivo готовит новый креативный смартфон, который вновь призван поразить дизайном. Согласно опубликованным MySmartPrice рендерам, модель Vivo V15 Pro получит практически безрамочный дисплей (91.27%) с интегрированным сканером отпечатка, тройной модуль основной камеры, выдвижную фронталку и стеклянный корпус в градиентных расцветках. Также аппарат сохранит аудиоразъем 3,5 мм.О стоимости смартфона пока неизвестно.