Флагманский смартфон Xiaomi 15 официально представили

Сегодня компания Xiaomi официально представила свой новый флагманский смартфон Xiaomi 15, который, что крайне удивительно на самом деле, предлагает на релизе не менее 20 цветовых вариантов на выбор. Да, всё верно, обычно у смартфонов 2-3 цвета, но здесь их куда больше. При этом, что было вполне ожидаемо на самом деле, флагман Xiaomi 15 оснащён новейшим мобильным процессором Snapdragon 8 Elite от компании Qualcomm, который работает в паре с 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ быстрой памяти UFS 4.0. К сожалению (или счастью), в отличие от предыдущей модели, конфигурации с 8 ГБ ОЗУ теперь нет. Ещё компании Xiaomi удалось разместить приличный аккумулятор на 5400 мАч в столь тонком корпусе благодаря технологии кремний-углерода — для сравнения, у Xiaomi 14 батарея была на 4610 мАч при примерно тех же размерах корпуса.

При этом экран остался на уровне 6,36 дюйма. Нельзя сказать, что это маленький дисплей, но Xiaomi 15 всё равно меньше, чем большинство Android-устройств во флагманском сегменте на текущий момент. Кроме того, данная OLED-панель поставляется с разрешением 1200x2670 пикселей и частотой обновления 120 Гц, а её пиковая яркость увеличена до 3200 нит (против 3000 нит у предыдущей модели) с поддержкой DC Dimming для снижения мерцания. Конечно, камеры в данном случае тоже достаточно качественные и с ними проблем нет, так что флагман получился очень интересным. Теперь ждём цену для глобального рынка — это важнейший момент.