Флагманский смартфон Xiaomi 15 официально представили

Сегодня компания Xiaomi официально представила свой новый флагманский смартфон Xiaomi 15, который, что крайне удивительно на самом деле, предлагает на релизе не менее 20 цветовых вариантов на выбор. Да, всё верно, обычно у смартфонов 2-3 цвета, но здесь их куда больше. При этом, что было вполне ожидаемо на самом деле, флагман Xiaomi 15 оснащён новейшим мобильным процессором Snapdragon 8 Elite от компании Qualcomm, который работает в паре с 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 256 ГБ, 512 ГБ или 1 ТБ быстрой памяти UFS 4.0. К сожалению (или счастью), в отличие от предыдущей модели, конфигурации с 8 ГБ ОЗУ теперь нет. Ещё компании Xiaomi удалось разместить приличный аккумулятор на 5400 мАч в столь тонком корпусе благодаря технологии кремний-углерода — для сравнения, у Xiaomi 14 батарея была на 4610 мАч при примерно тех же размерах корпуса.

При этом экран остался на уровне 6,36 дюйма. Нельзя сказать, что это маленький дисплей, но Xiaomi 15 всё равно меньше, чем большинство Android-устройств во флагманском сегменте на текущий момент. Кроме того, данная OLED-панель поставляется с разрешением 1200x2670 пикселей и частотой обновления 120 Гц, а её пиковая яркость увеличена до 3200 нит (против 3000 нит у предыдущей модели) с поддержкой DC Dimming для снижения мерцания. Конечно, камеры в данном случае тоже достаточно качественные и с ними проблем нет, так что флагман получился очень интересным. Теперь ждём цену для глобального рынка — это важнейший момент.
Смартфон Vivo Y300+ получит 8 ГБ оперативной памяти …
Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Vivo Y300+, который еще не был представлен официал…
Xiaomi 14T появился в российской продаже …
В России стартовали открытые продажи смартфонов Xiaomi 14T и Xiaomi 14T Pro, которые были представлены на…
Складной смартфон Huawei Nova Flip показали на фото …
В сети появилась подборка живых фотографий компактного складного смартфона Huawei Nova Flip, официальная …
Глобальная версия Honor Magic V3 готова к выходу …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench засветилась глобальная версия складного смартфона Honor Mag…
Компактный Vivo X200 Pro получит ёмкий аккумулятор…
Известный инсайдер Digital Chat Station дополнил информацией о компактной вариации грядущего флагмана Viv…
Honor Magic 7 Pro показали на первом рендере …
Известный своей осведомленностью инсайдер Rodent950 поделился первым изображением флагманского Honor Magi…
Смартфон Samsung Galaxy F14 оценен в 107 долларов …
Компания Samsung пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Galaxy F14, которая оценена на дебютн…
Motorola ThinkPhone 2025 получит защиту от воды …
Профильное издание Android Headlines поделилось качественным изображением и подробностями о характеристик…
realme C67 или Redmi Note 13? Что выбрать в доступном ценовом сегментеrealme C67 или Redmi Note 13? Что выбрать в доступном ценовом сегменте
Лучший смартфон до 20 тысяч осенью 2024? Обзор и тесты Tecno CAMON 30 5GЛучший смартфон до 20 тысяч осенью 2024? Обзор и тесты Tecno CAMON 30 5G
Смартфон на каждый день с подсветкой на крышке. Обзор TECNO POVA 5 Pro 5GСмартфон на каждый день с подсветкой на крышке. Обзор TECNO POVA 5 Pro 5G
Смартфон с подсветкой Аура и AMOLED 120 Гц. Обзор vivo V29eСмартфон с подсветкой Аура и AMOLED 120 Гц. Обзор vivo V29e
Топ-5 устройств для продуктивной учебыТоп-5 устройств для продуктивной учебы
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor