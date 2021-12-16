Floadia разрабатывает технологию памяти которая может сохранять аналоговые данные в течение 10 лет

Корпорация Floadia, разработала прототип микросхемы флэш-памяти с 7 битами, которая может сохранять аналоговые данные в течение 10 лет при 150 градусах Цельсия, путем разработки структуры ячеек памяти и метода управления. При существующей структуре ячеек памяти проблема изменения характеристик и отклонений из-за утечки заряда была значительной и сохранение данных составляло всего около 100 секунд.

Floadia применит технологию памяти к микросхеме, которая реализует операции логического вывода искусственного интеллекта с чрезвычайно низким энергопотреблением. Этот чип основан на архитектуре, называемой Computing in Memory (CiM), которая хранит веса нейронной сети в энергонезависимой памяти и выполняет большое количество вычислений с умножением и накоплением параллельно, пропуская ток через массив памяти. Эта технология памяти основана на микросхемах флэш-памяти типа SONOS, разработанных Floadia для интеграции в микроконтроллеры и другие устройства. Floadia внесла множество нововведений, таких как оптимизация структуры слоев улавливания заряда, то есть пленки ONO, для увеличения времени хранения данных при хранении 7 бит данных. Комбинация двух ячеек может хранить до 8 битов весов нейронной сети и несмотря на небольшую площадь чипа, она может обеспечить производительность вычислений с умножением и накоплением 300 TOPS / Вт, что намного превышает производительность существующих ускорителей AI.
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