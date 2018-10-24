Фокальные очки AR выглядят супер-стильно

Канадский стартап North , объявил о выходе новых очков Focals AR. Новые очки выглядят так же, как обычные очки со стильной рамкой эффекта градиента, что делает их ненавязчивыми. Очки Focals подключаются к вашему смартфону через Bluetooth, а затем позволяя крошечному проектору в кадре получать информацию о потоках, таких как уведомления, напоминания и обновления прямо в сетчатку глаза.

Amazon Alexa также встроена, поэтому вы можете задавать вопросы, слышать новости, управлять своим умным домом и многое другое без необходимости брать в руки телефон. Для работы Фокалов вам также понадобится Loop, который представляет собой кольцо с встроенным джойстиком, позволяющее вам перемещаться по меню, которое появляется при использовании очков. Если вы хотите получить пару Фокалов, вам придется выложить $ 999 (около £ 770 / AU $ 1400), в стоимость входит кольцо Loop, зарядное устройство, Sun Clips (чтобы превратить их в солнцезащитные очки) и доступ к Focals Services.