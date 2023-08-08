Fossibot F102 c АКБ на 16500 мАч выйдет 21 августа

Компания Fossibot объявила, что первая распродажа защищенного смартфона Fossibot F102 пройдет 21 августа. Первые 500 покупателей смогут купить новинку за 170 долларов, следующие 1000 человек за 180 долларов, а затем цена вырастет до 270 долларов.

Напомним, что новинка характеризуется фонарем мощностью 3 Вт и яркостью 495 лм, батареей ёмкостью 16500 мАч, тыльной камерой с главным модулем разрешением 108 Мп, 5-Мп макрокамерой и 20-Мп камерой ночного видения, 6-нм однокристальной системой Mediatek Helio G99, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, ОС Android 13 «из коробки», 6,58-дюймовым дисплеем с разрешением 1080:2408 точек и кадровой частотой 120 Гц, поддержкой 33-Вт быстрой зарядки, защитой от воды и пыли (IP68 и IP69K), а также прочностью по военному стандарту MIL-STD-810H.