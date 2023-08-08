Fossibot F102 c АКБ на 16500 мАч выйдет 21 августа

Напомним, что новинка характеризуется фонарем мощностью 3 Вт и яркостью 495 лм, батареей ёмкостью 16500 мАч, тыльной камерой с главным модулем разрешением 108 Мп, 5-Мп макрокамерой и 20-Мп камерой ночного видения, 6-нм однокристальной системой Mediatek Helio G99, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, ОС Android 13 «из коробки», 6,58-дюймовым дисплеем с разрешением 1080:2408 точек и кадровой частотой 120 Гц, поддержкой 33-Вт быстрой зарядки, защитой от воды и пыли (IP68 и IP69K), а также прочностью по военному стандарту MIL-STD-810H.