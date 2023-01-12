Фотографии Samsung Galaxy S23 уже слили в сеть

Совсем скоро, 1 февраля, компания Samsung должна официально представить миру свои новые смартфоны и не только, но у нас складывается впечатление, что к тому моменту мы будем знать о данных гаджетах буквально всё. Дело в том, что приблизительные характеристики новых смартфонов линейки Galaxy S23 мы знали ещё летом прошлого года, потому что производитель будет использовать новый флагманский процессор Qualcomm, а все остальные характеристики это дело техники. Более того, вскоре появились рендеры смартфонов с утопленными в корпус камерами, а теперь в сети появились фотографии, которые будут использоваться для пресс-релизов производителя. Вероятно, компания разослала данные фотографии своим региональным представителям, в ходе чего произошёл слив информации.

И на самом деле на этих фотографиях есть на что посмотреть — фронтальная камера у смартфонов Galaxy S23 теперь расположена по центру экрана в отверстии, что в целом не является новостью, но всё равно дизайнерское решение для производителя не совсем обычное. На тыльной стороне смартфона расположена система камер, которая слегка выпирает за пределы корпуса, но в целом выглядит куда более привлекательно, чем дизайн в текущем поколении смартфонов. Получается очень классический для Samsung дизайн с небольшими изменениями по сравнению с Galaxy S22, а значит, если вы ждали на кардинально новый смартфон, то стоит сразу об этом забыть. Компания делает минорное обновление и не более того.
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