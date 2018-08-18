Фотографии и некоторые данные о EVGA и ZOTAC GeForce RTX 2080 (Ti)

За последнюю неделю множество производителей опубликовали данные о новых видеокартах NVIDIA. Теперь этот список пополняется производителями EVGA и ZOTAC.Ниже вы сможете увидеть серию EVGA XC Ultra которая была замечена на videocardz. Это будет модель RTX 2080 без-Ti с 2944 шейдерными ядрами. Она будет оснащена 8GB GDDR6 памятью и 256-разрядной шиной. Также, Zotac Gaming выпустила свои новые модели AMP, это RTX 2080 Ti, которая имеет два разъема 8pin, в то время как 2080 имеет 6+8-pin.