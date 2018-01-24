Фотографии нового дизайна MSI RX 570 Armor MK2

Кажется, MSI работает над обновленным дизайном Armor, особенно для Radeon. Как правило, броня является черно-белой, однако теперь черная и красная всплыли, на самом деле она выглядит неплохо.Первыми моделями, представленными в новом дизайне, будут видеокарты RX 570 и RX 560 и соответствующие версии OC. Помимо нового цветового дизайна, было не обнаружено других изменений. Серия Armor всегда была более бюджетной версией графических карт MSI.