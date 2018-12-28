Foxconn начнет производство премиальных Apple iPhone в Индии

Ходили слухи, что Apple и Foxconn переносят часть производства iPhone 2019 из Китая в Индию.

Сегодня Reuters подтвердила, что тайваньский поставщик и подрядчик будет использовать свой завод в Сриперумбудуре, городе Тамилнад. Министр промышленности штата MC Sampath сказал, что завод уже используется для производства телефонов Xiaomi, но Foxconn инвестирует 356 миллионов долларов в расширение продуктовой линейки для удовлетворения заказов Apple. Такие инвестиции могут создать до 25 000 рабочих мест в регионе. Foxconn будет собирать самые дорогие модели - семейство iPhone X.