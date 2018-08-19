Фронтальная камера у смартфона R17

В наличии ОЗУ в объеме 8 Гб и флэш-накопитель на 128 Гб, аккумулятор на 3500 мА/ч, для подзарядки которого и для передачи данных предусмотрен симметричный USB Type-C-порт. Основная камера в Oppo R17 сдвоенная (5 + 16 Мп).Сердцем девайса стал чип Snapdragon 670 от Qualcomm с восемью ядрами Kryo 360 (пара 2-гигагерцевых и шесть, работающих на частоте до 1.7 ГГц). Новинка получила крупный 6,4-дюймовый дисплей (2280 × 1080 точек) с вырезом вверху для 25-мегапиксельной селфи-камеры. Предусмотрен защитный слой из стекла Gorilla Glass 6.Обработка графики возложена на контроллер Adreno 615. В роли «управляющего» - основанная на Android 8.1 Oreo ОС ColorOS 5.2. Благодаря встроенному модему Snapdragon X12 LTE загрузка данных осуществляется со скоростью 600 Мбит/с.О стоимости смартфона пока неизвестно.