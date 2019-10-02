Fujifilm Instant Color Film поместится в кармане

Официально представлен карманный принтер Fujifilm Instant Color Film для фотографий, который печатает снимок всего за 12 секунд. Это очень хороший показатель даже для стационарных вариантов, которые стоят на столе и печатают цветные фотографии на специальной бумаге, а это вовсе карманный вариант, который вы можете таскать с собой в любую точку мира и без труда делать качественные снимки моментально. Удобно, если вы поехали в поездку в какие-то красивые места и хотите снимок сразу распечатать ту же на месте. Но, с другой стороны, расходные материалы для данного принтера будут очень дорогими, ведь его нужно заправлять краской и бумагой специального формата, которую не везде можно будет купить. И, соответственно, ценник у расходных материалов будет космический.