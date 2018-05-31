Fujitsu выпускает настольный PC ESPRIMO и 34,1-дюймовый B34-9U монитор

Fujitsu Limited и Fujitsu Client Computing Limited сегодня объявили о выпуске трех новых моделей настольных ПК Fujitsu ESPRIMO D-серии.Все эти модели оснащены новейшим процессором - семейством процессоров Intel Core 8-го поколения и операционной системой Windows 10 от апреля 2018 года. Новые модели будут выпускаться с начала июля в Японии. Кроме того, помимо настольных систем, Fujitsu выпустит новый DISPLAY B34-9U монитор.

Основные характеристики новых продуктов

ESPRIMO ESPRIMO D958 / T - это модель самого высокого уровня, использующая технологию Intel vPro и предлагающая отличную энергоэффективность. ESPRIMO D588 / T - многофункциональная модель, построенная для использования в медицинских учреждениях, где требуется круглосуточная непрерывная работа, предлагающая ряд функций, включая поддержку стандартов допуска для предотвращение электромагнитных помех и статического электричества. ESPRIMO D558 / T - это модель начального уровня с высокой экономичностью.Все три модели оснащены новейшим процессором, семейством процессоров Intel Core 8-го поколения и обновлением Windows 10 апреля 2018 года. Оперативная память также была увеличена с 2 до 4 ГБ.

Широкоэкранный монитор B34-9U, 34,1-дюймовый, с разрешением экрана 2K(3440 точек на 1440 точек), изогнутый дисплей с соотношением сторон 21: 9 позволяет пользователям работать с несколькими документами на одном дисплее. Кроме того, изогнутый экран уменьшает отражения внешнего света, улучшая видимость с обеих сторон. Поскольку одновременно может отображаться до 1.074 миллиарда цветов с помощью DisplayPort.