Футуристическая настольная лампа Rlon L3

Добавьте привлекательный и интересный свет в ваш дом с интерактивной, футуристической настольной лампой Rlon L3.

Эта современная настольная лампа имеет металлическую сферу, которая служит в качестве выключателя. Чтобы управлять лампой L3, просто поместите металлическую сферу в разные магнитные поля на черный монолит. Вы также можете отрегулировать яркость с помощью регулятора на задней панели, что делает его идеальным аксессуаром в доме.

Кроме того, световое кольцо L3 имеет диаметр 270 мм, в то время как свет потребляет до 32 Вт. Выделяя 2400 люмен, лампа Rlon L3 подходит для любого пространства. Стоимость лампы составляет 1264 доллара.