G.SKILL анонсировала комплект оперативной памяти Ripjaws DDR5 SO-DIMM

G.SKILL International Enterprise, ведущий мировой производитель высокопроизводительной памяти и игровых периферийных устройств, объявила о выпуске комплектов памяти Ripjaws DDR5 SO-DIMM для ноутбуков и систем ПК малого форм-фактора с доступными скоростями памяти DDR5-5200.

Каждый комплект памяти Ripjaws DDR5 SO-DIMM, созданный на основе специально проверенных интегральных схем и протестированный вручную с помощью строгого и избирательного процесса биннинга G.SKILL, отличается высокой производительностью и надежностью. Формируя отраслевой стандарт производительности памяти, G.SKILL выпускает серии памяти Ripjaws DDR5 SO-DIMM с низкой задержкой, включая DDR5-4800 CL34-34-34-76 и DDR5-5200 CL38-38-38-83.

Комплекты памяти G.SKILL Ripjaws DDR5 SO-DIMM будут доступны в мае 2022 года через партнеров-дистрибьюторов G.SKILL по всему миру.
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