G.SKILL анонсировала комплекты памяти Trident-Z Neo DDR4-3600

G.SKILL анонсировала новую серию модулей памяти DDR4, специально разработанных для удовлетворения высоких требований платформы AMD Ryzen Threadripper 3000, и в настоящее время готовятся новые комплекты памяти большой емкости с малой задержкой, во втором квартале 2020 года.

Новые наборы памяти, добавленные в серию G.SKILL Trident-Z Neo, имеют спецификации DDR4-3600 с частотой 3600 МГц и тактирование CL16-20-20. Эти новые модули построены с использованием новейших высокоплотных компонентов , рассчитанных на напряжение 1,35 В. Состоящих из восьми модулей по 32 ГБ, что обеспечивает суммарный объём 256 ГБ.

Цена и доступность:

G.SKill утверждает, что эта новая спецификация DDR4 является идеальным выбором для пользователей, стремящихся довести скорость высокопроизводительной памяти до предела при создании мощной рабочей станции на AMD для тяжелых рабочих нагрузок по созданию контента. Trident-Z Neo оптимизирован для AMD Ryzen Threadripper и был протестирован с флагманским процессором AMD Ryzen Threadripper 3990X и материнской платой Asus ROG Zenith II Extreme.Новые комплекты памяти Trident-Z Neo 256 ГБ сверхвысокой емкости будут доступны во втором квартале 2020 года, цена пока не известна.